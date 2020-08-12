Искатель сокровищ в Шотландии нашел клад возрастом 3 тысячи лет

Житель Шотландии с помощью металлоискателя обнаружил древние артефакты, возраст которых археологи оценили в 3 тысячи лет. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина искал сокровища вместе со своими друзьями. В конце июня он нашел на глубине полуметра металлические предметы. Археолог-любитель сообщил о находке специалистам Национального музея Шотландии.

Ученые провели месяц в экспедиции и изучили место обнаружения артефактов. В результате они обнаружили меч в ножнах, ремни, пряжки, кольца, колпаки с колес древних повозок, а также остатки декоративной «погремушки», которая прикреплялась к конской сбруе.

По словам археологов, данные находки уникальны, например, декоративные украшения для лошадей были впервые найдены в Шотландии и лишь в третий раз во всей Великобритании.

Эдинбург, Зоя Осколкова

Эдинбург. Другие новости 12.08.20

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