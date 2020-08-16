Умер младший брат президента США

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта в возрасте 71 года. «С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом», – говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте американского Белого дома.

Ранее сообщилось, что Роберт Трамп находится в больнице. Его навещал президент США, но другие подробности не раскрывались. Со ссылкой на источники отмечалось, что брат президента США тяжело болел несколько месяцев.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 16.08.20

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