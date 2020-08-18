Военные Мали подняли вооруженный мятеж вблизи президентского дворца

Военные Мали подняли вооруженный мятеж близ ее столицы Бамако. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение посольства Норвегии и источник в структурах безопасности страны. По словам представителя спецслужб, произошел «мятеж», в ходе которого «военные взяли в руки оружие».

«Посольство получило данные о мятеже в вооруженных силах, войска направляются в Бамако. Норвежцам следует проявлять осторожность и по возможности оставаться дома, пока ситуация не прояснится», – приводит агентство слова представителя дипломатического ведомства Норвегии.

Рекомендации не покидать гостиничные номера и/или свои жилища также распространили посольства Франции и Испании. «Посольство рекомендует проявлять максимальную осторожность и избегать любых перемещений, кроме как в случае крайней необходимости», – сообщают испанские дипломаты в Twitter. Посольство Франции также заявило о «напряженной ситуации» в районе Кати у Бамако, передает РИА «Новости».

По данным RFI утром во вторник, 18 августа, в районе военного лагеря в Кати были слышны выстрелы. Проезд на военную базу был заблокирован, доступ к ней закрыт. Коммуна Кати расположена недалеко от президентского дворца.

Бамако, Иван Гридин

Бамако. Другие новости 18.08.20

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