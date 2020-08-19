Президент Мали ушел в отставку после военного переворота

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта сложил с себя полномочия главы государства на фоне военного мятежа в стране. Об этом он объявил в телевизионном обращении к нации. «Я не хочу, чтобы проливалась кровь для сохранения моей власти», – приводит слова Кейта Reuters. Кроме того, теперь уже экс-президент Мали распустил парламент и правительство.

Вчера, 18 августа, на базе Кати, вблизи президентского в столице страны – Бамако – произошел вооруженный мятеж. Военные арестовали Кейту и премьер-министра страны Бубу Сиссе, а также нескольких высокопоставленных гражданских и военных руководителей. Агентство отмечает, что оппозиционное «Движение 5 июня – Объединение патриотических сил», выступающее против правительства, отказалось признать арест Кейты военным мятежом, назвав случившееся «народным восстанием».

«Кейта не хотел слушать своих людей. Мы предложили альтернативу, но он ответил убийствами», – заявил представитель движения Нухум Того. Как передает РБК, МИД РФ выразили обеспокоенность происходящими в западноафриканской стране событиями, а наблюдатели расценивают случившееся как военный мятеж. Происходящее в Мали осудила Франция, а генсекретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал освободить Кейту и призвал урегулировать разногласия мирным путем.

В июне и июле в Мали прошли массовые акции протеста. Граждане требовали отставки Кейты. Протестующих разгоняли слезоточивым газом, произошло множество стычек между митингующими и силовиками.

В 1994-2000 годах Кейта занимал пост премьер-министра Мали, с 2002 по 2007 год – председателя Национального собрания. Страну он возглавил в сентябре 2013 года, в августе 2018-го переизбрался.

Бамако, Иван Гридин

Бамако. Другие новости 19.08.20

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