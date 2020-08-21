Капитана «Манчестер Юнайтед» арестовали в Греции за нападение на полицейских

В Греции за драку с болельщиками возле бара и нападение на полицейских арестован капитан британского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр. Клубу уже известно об инциденте.

Как сообщает РБК, защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии поссорился с британскими туристами около бара на греческом острове Миконос, затем произошла драка. На место прибыла полиция, однако футболист отказался повиноваться сотрудникам правоохранительных органов, после чего был задержан и доставлен в участок.

В Грецию Магуайр отправился в отпуск со своей девушкой. Там же отдыхают еще двое игроков «Манчестер Юнайтед» – Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард.

«Чемпионат.ком» отмечает, что в драке на стороне Гарри Магуайра участвовали и его друзья. Компания напала и на сотрудников полиции, а после задержания продолжила оскорблять сотрудников правоохранительных органов.

В «Манчестер Юнайтед» уже знают о случившемся. Там заявили, что футболист сотрудничает с греческими властями, и отказались от дальнейших комментариев.

Гарри Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестер Сити», провел в минувшем сезоне 55 матчей и забил три гола.

Миконос, Алевтина Белова

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