Лихтенштейн требует у Чехии территорию, в 12 раз превышающую площадь княжества

В Европейский суд по правам человека поступила жалоба от правительства Лихтенштейна: княжество требует, чтобы Чехии вернула ему земли, конфискованные по итогам Второй мировой войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», род Лихтенштейнов владел огромным имуществом в Моравии, в том числе замками Леднице и Валтице, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО.

После аннексии Австрии фашистской Германии в 1938 году Лихтенштейны перебрались в свои чехословацкие владения, расположенные в Моравии и Силезии. Князь Франц Иосиф Лихтенштейн предложил оккупационным властям на землях, граничащих с Германией, уволить всех чехословацких служащих и запретить все организации, преследующие интересы Чехословакии, включая сельхозпроизводителей, а продукты закупать исключительно в Германии.

В июне 1945 года правительство Чехословакии конфисковало имущество немцев, венгров и граждан нейтральных стран, проявлявших враждебность к чешскому государству.

Дипломатические отношения между Чехией и княжеством Лихтенштейн были установлены только в 2009 году, но вопрос возращения конфискованного имущества чехи игнорируют.

Тем не менее, Лихтенштейн не отказывается от желания расширить свои владения, претендуя на более чем 2 тысяч квадратных километров, что в 12,5 раз больше сегодняшней территории княжества.

«Для нас незаконное применение чехословацких указов и его последствия остались нерешенным вопросом», – цитирует Financial Times министра иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек заявил, что дело не должно рассматриваться в ЕСПЧ: ранее суд не принимал иски по спорам, возникшими до принятия Европейской конвенции по правам человека.

Вадуц, Игорь Юров

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