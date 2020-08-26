Губернатор Висконсина ввел режим ЧС из-за массовых беспорядков

Губернатор американского штата Висконсин Тони Эверс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне массовых беспорядков, которые вспыхнули в Кеноше после ранения полицейскими темнокожего 29-летнего Джейкоба Блейка.

Глава региона отметил, что данный режим даст представителям экстренных служб большую свободу действий для восстановления правопорядка и сохранения в безопасности объектов инфраструктуры. Беспорядки начались 24 августа, после чего в Кеноше был объявлен комендантский час, отмечает CNN.

Отмечается, что протестующие игнорируют призывы разойтись и совершают попытки прорваться через установленные ограждения у здания окружного суда. Правоохранители применили слезоточивый газ, а также пневматическое оружие.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.08.20

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