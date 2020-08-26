«Это не смешно»: соперник Трампа на выборах может не дожить до инаугурации

Демократ Джо Байден, соперник нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа на президентских выборах, может не дожить до инаугурации в случае своей победы. Как считает республиканец, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест, в результате президентом США впервые в истории может стать женщина.

«Можете ли вы представить, что Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов? Мы все знаем, что «сонный» Джо [Байден] вероятно, не дотянет до 20 января (день инаугурации – прим. ред.). Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Харрис. Это не смешно. Вот что вы получите», – цитирует Фореста The Washington Post.

Он напомнил, что в случае смерти Байдена его должность займет выдвинутая демократами в качестве кандидата на пост вице-президента США Камала Харрис. По словам Фореста, Харрис – «самый левацкий кандидат» в истории США.

Напомним, Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты. В последние годы она работала сенатором от Калифорнии. В случае победы демократа она станет первой в истории США темнокожей женщиной, претендующей на пост второго лица в государстве.

Стоит отметить, что, согласно закону о преемственности президентской власти от 1947 года, в США в случае смерти, отставки или отстранения от должности главы государства его полномочия передаются вице-президенту.

Ранее старший советник избирательного штаба Дональда Трампа Трампа Мерседес Шлапп также предположила, что Харрис может вскоре стать президентом. «Она знает, что станет президентом, вероятно, через шесть месяцев, если он будет избран», – сказала Шлапп

Как сообщал РИА «Новый День», позиции Трампа в последние несколько месяцев значительно пошатнулись из-за внутренних кризисов в стране.

Москва, Мария Вяткина

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