В Валенсии пингвины-лесбиянки высидели потомство

В испанском океанариуме в Валенсии две самки пингвинов высидели яйцо. Электру и Виолу сотрудники называют «супермамами».

«Хотя однополые пары встречаются у более чем 450 видов как в зоопарках, так и в природе, это впервые происходит в нашем аквариуме», – говорится в сообщении аквариума на своей странице в Facebook.

Сотрудники зоопарка заметили, что пара начала строить гнездо из гальки. Это безошибочный признак того, что пингвины готовы откладывать яйца. Пингвины обычно могут отложить только одно яйцо, но иногда получается отложить и несколько.

Поэтому в зоопарке было принято решение подарить Электре и Виоле одно оплодотворенное яйцо от другой пары. Когда детеныш родился, пингвины ухаживали за ним.

Отметим, что гомосексуальное поведение не является чем-то необычным по своей природе, и это не обязательно временная связь. Около 10 процентов баранов имеют исключительно гомосексуальную ориентацию, а еще от 18 до 22 процентов – бисексуалы.

Среди птиц лучше всего задокументировано гомосексуальное поведение пингвинов, но есть оно у представителей других видов. Например, лысые грифы.

В 1998 году самцы Дашик и Иегуда образовали неразлучную пару в Библейском зоопарке в Иерусалиме, вместе соорудили гнездо, вырастили подложенные им оплодотворенные яйца.

Однако идиллия закончилась несколько лет спустя, когда Иегуда предпочел самку, которую подселили в их вольеру. Дашик впал в депрессию, и его пришлось перевести в исследовательский зоопарк в Тель-Авиве, где он позже нашел самку.

Гомосексуальное поведение также наблюдалось у голубей, уток, лебедей, дельфинов, жирафов, бизонов, летучих мышей, слонов, львов, горилл, орангутангов, шимпанзе и гиен.

Валенсия, Елена Васильева

Валенсия. Другие новости 28.08.20

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