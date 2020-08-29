Глава Осетии оставил страну без кабмина и премьера

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку премьера Эрика Пухаева и весь кабмин. Исполнять обязанности премьера будет зампред правительства Геннадий Бекоев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства. Объявить об отставке правительства. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства на Бекоева Геннадия Борисовича», – указано в документе. Тем не менее, Бибилов поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

На такие действия глава республики пошел в связи с протестами в центре Цхинвала, которые состоялись в минувшую пятницу. Сотни людей вышли на улицы после распространения информации о смерти местного жителя, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Граждане требовали отставки правительства. Вечером в пятницу премьер Пухаев заявил, что уходит в отставку, как того требуют протестующие.

Кроме того, на время расследования от исполнения обязанностей был отстранен глава МВД. Президент взял на контроль расследование дела о покушении, и дела о превышении полномочий, которые могли привести к смерти подозреваемого. Также стоит отметить, что парламент Южной Осетии в ходе внеочередного собрания в субботу принял на рассмотрение обращение об отставке генпрокурора республики Урузмага Джагаева.​​​​​​

Цхинвал, Иван Гридин

Цхинвал. Другие новости 29.08.20

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