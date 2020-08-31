В Зимбабве загадочно умерли 11 слонов

Власти Зимбабве расследуют странную смерть 11 слонов, тела которых были обнаружены в пятницу между национальным парком Хванге и водопадом Виктория. У животных были клыки, что исключает версию браконьерства.

Напомним, что в прошлом месяце в соседней Ботсване были замечены десятки загадочно умерших слонов.

У животных посмертно были взяты образцы крови, они отправлены в лабораторию для анализа. В последние годы браконьеры в Зимбабве отравили десятки слонов, а затем забрали их клыки, чтобы продать их нелегальным торговцам. Однако у последних мертвых животных бивни были на месте.

«Мы не выясним причину смерти до завершения анализов крови. Но мы исключили отравление цианидом», – сказал AP Тинаш Фараво, представитель Управления национальных парков и дикой природы. По его словам, кроме слонов, не было обнаружено никаких других мертвых животных, таких как стервятники, которые также были бы отравлены после употребления мяса слонов.

Таинственная смерть слонов в Зимбабве похожа на гибель более 275 слонов в Ботсване в прошлом месяце. Ученые все еще расследуют гибель этих слонов и уже исключили браконьерство, отравление и сибирскую язву.

В Ботсване самая большая популяция слонов в мире: около 156 000 слонов. Зимбабве занимает второе место с 85 000 животных. В прошлом году в Зимбабве умерло от голода около 200 слонов.

Зимбабве, Елена Васильева

Зимбабве. Другие новости 31.08.20

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