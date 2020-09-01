Правительство США заплатит 250 миллионов долларов за хорошее настроение американцев

Департамент здравоохранения и социальных служб США хочет завоевать сердца и умы американцев в борьбе с коронавирусом – и готов платить за это большие деньги.

В понедельник компания Politico сообщила, что ведомство готово предложить контракт на 250 миллионов долларов коммуникационной фирме, которая поможет «победить отчаяние и вселить надежду» по поводу пандемии, сообщает CNN.

Для того6 чтобы достучаться до американцев, предлагается использовать возможности традиционных СМИ и социальных сетей, индустрии спорта и развлечений т других каналов коммункации.

Майкл Капуто, помощник секретаря по связям с общественностью Департамента здравоохранения и социальных служб США, отказался подтвердить сумму контракта. «Процесс закупок для создания социальной рекламы с нашими учеными и врачами продолжается, поэтому я не могу ничего комментировать», – пояснил Капуто.

Ранее в этом месяце Капуто рассказал CNN, что департамент работает над серией материалов, в которых знаменитости будут разговаривать с высокопоставленными чиновниками здравоохранения США, такими как директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи и главный хирург США доктор Джером Адамс.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 01.09.20

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