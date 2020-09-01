Зимбабве вернет белым фермерам конфискованную землю

Правительство Зимбабве объявило во вторник, что белые фермеры, чья земля была конфискована в ходе земельной реформы 2000-2001 годов, могут подать заявление о ее возвращении. В случаях, когда это невозможно, будут предложены участки на замену.

Напомним, что реформы, в ходе которых белые были изгнаны со своих ферм, были проведены правительством бывшего президента Роберта Мугабе, что вызвало в стране серьезный экономический кризис.

В прошлом власти Зимбабве объявили, что выплатят 64 миллиона долларов фермерам, потерявшим свою землю, но эта компенсация распространяется только на недвижимость, а не на землю.

Теперь, сообщению BBC, министры финансов Нкубе и министр сельского хозяйства Масука предложили белым просить вернуть отчужденную землю. Если это невозможно, они могут получить какой-то участок взамен утраченному.

Во время спорной реформы Мугабе 3500 белых были изгнаны с земли в Зимбабве.

Зимбабве освободилась от господства белого меньшинства в 1980 году. В то время большая часть пахотных земель принадлежала примерно 4000 белым фермерам. Целью земельной реформы Мугабе было разделение участков между чернокожими фермерами, чтобы компенсировать им все тяготы колониального режима.

В 2000 году у Мугабе сложилось впечатление, что реформа идет слишком медленно и тогда он изгнал белых фермеров силой. Этот неоднозначный шаг привел к обнищанию бывших житниц Африки и осложнил отношения с бывшими колониальными державами. В дополнение ко всему Мугабе часто передавал экспроприированную собственность своим сторонникам, в основном ветеранам Войны за независимость. А они вообще ничего не знали о сельском хозяйстве и, соответственно, быстро загубили все ценное наследие.

Зимбабве, Елена Васильева

Зимбабве. Другие новости 01.09.20

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