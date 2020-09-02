В небе над США мимо самолета пролетел мужчина с реактивным ранцем

В США пилот заметил в небе человека с реактивным ранцем на высоте около километра. Информацию донесли до правоохранителей, проводится расследование.

Аудиозапись связи пилотов авиакомпании American Airlines с диспетчером опубликовал телеканал Fox 11. Летчик заявил, что видел парня с реактивным ранцем. В этот момент самолет находился на высоте 3 тысяч футов (914 метров). Пилот сообщил, что заметил человека слева от борта примерно в 300 ярдах (274 метра).

По данным телеканала, подобное сообщение поступило от пилота другой авиакомпании, предположительно, SkyWest.

В Федеральном бюро расследований отметили, что знают об инциденте и пытаются выяснить, что произошло на самом деле.

По словам экспертов, опрошенных Fox, нет оснований не верить пилотам, сообщившим о летающем человеке. Погодные условия были хорошими, чтобы заметить предметы в воздухе.

Не исключено, что это мог быть изобретатель, испытывающий экспериментальную технологию. Однако подобные устройства, о которых известно в настоящее время, не позволяют подниматься так высоко. К тому же незарегистрированные полеты могут представлять опасность, например, есть риск, что человек с реактивным ранцем, может столкнуться с пассажирским самолетом.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 02.09.20

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