В Бангладеш 11 человек погибли из-за взрыва кондиционеров в мечети

В Бангладеш 11 человек погибли и несколько десятков пострадали из-за взрыва шести кондиционеров в мечети. Об этом сообщает агентство BdNews24.

Инцидент произошел в городе Нараянгандж. Кондиционеры взорвались во время молитвы. В здании вылетели окна и начался пожар.

По последним данным, жертвами взрыва стали 11 человек. Более 50 получили ожоги различной степени тяжести. Местные власти пообещали выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших.

По факту взрыва проводится расследование. По предварительной версии, причиной ЧП стало скопление газа из-за утечки из трубопровода.

Дакка, Зоя Осколкова

Дакка. Другие новости 05.09.20

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