В британском Бирмингеме неизвестный ранил несколько человек ножом

В Бирмингеме в результате нескольких вооруженных нападений пострадали люди. Число раненых уточняется. Полицейские перекрыли дороги и призвали местных жителей без необходимости не покидать своих домов.

По данным полиции графства Уэст-Мидлендс, сообщение о нападении в центре города поступило после полуночи. Затем стало известно еще о нескольких инцидентах в том же районе.

В полиции не сообщили о точном числе пострадавших, но отметили, что всем раненным оказана необходимая медицинская помощь.

В районе, где произошли нападения, перекрыта часть дорог и установлены кордоны. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и держаться подальше от центра города.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 06.09.20

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