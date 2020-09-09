В Японии самолет экстренно приземлился из-за пассажира без маски

В Японии самолет авиакомпании Peach Aviation совершил вынужденную посадку. Дело в том, что один из пассажиров отказался надевать медицинскую маску.

Лайнер с 214 людьми на борту направлялся в Осаку. Правила авиакомпании в условиях пандемии коронавируса предписывают экипажу и пассажирам находиться в маске в течение всего полета.

Один из пассажиров отказался от средства индивидуальной защиты и требования бортпроводников игнорировал.

Тогда пилоты приняли решение приземлиться в аэропорту Ниигаты. Нарушителя сняли с рейса.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 09.09.20

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