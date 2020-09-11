«Неверная интерпретация христианской морали»: Папа Римский назвал еду и секс удовольствиями от Бога

Папа Римский Франциск назвал еду и секс удовольствиями, которые идут напрямую от Бога. Как пишет портал Newsweek, он заявил, что эти радости жизни на протяжении человеческой истории часто несправедливо становились темой для гонения со стороны церкви.

«Церковь осуждала бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие, но, с другой стороны, всегда принимала человеческое, простое, нравственное удовольствие. Удовольствие от еды нужно, чтобы вы ели и сохраняли собственное здоровье, точно так же удовольствие от секса нужно, чтобы любовь стала еще прекраснее, и было обеспечено продолжение рода. Оно исходит напрямую от Бога, оно не католическое, не христианское или какое-либо еще, оно просто божественное», – сказал понтифик.

Он подчеркнул, что в некоторые моменты истории церковь проявляла чрезмерно рьяное стремление к нравственности, отрицавшее удовольствие, что было неверной интерпретацией христианской морали.

Отмечается, что такое мнение Папа Римский высказал в интервью итальянскому публицисту Карлу Петрини для книги Terra Futura («Земля будущего»). В нее вошли три интервью с понтификом, записанные с мая 2018 по июль 2020 года. Издание вышло в свет 9 сентября. Франциск говорил с писателем о культуре потребления, экологии, глобальном потеплении, социальной несправедливости.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.09.20

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