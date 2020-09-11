ООН предрекли миру Великую депрессию – за чертой бедности окажутся еще 176 млн человек

В Организации Объединенных Наций предупредили о беспрецедентным экономическом кризисе, сравнимом с новой Великой депрессией, которая затронет весь мир. Такие выводы опубликованы в новом докладе ООН.

Представитель организации Оливье де Шуттер обратил внимание, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, однако, как считают в организации, уже сейчас их становится недостаточно.

«Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3% по сравнению со сценарием «без Covid-19», – заявил он.

Эксперт пояснил, что многие семьи по всему миру уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.

В связи с этим, Шуттер подчеркнул, что мировое сообщество должно предпринимать более решительные шаги для искоренения нищеты и социального неравенства. В нынешней ситуации, когда серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество, очень важно уделять больше внимания тяжелому финансовому положению людей.

Как сообщал РИА «Новый День», весной этого года советник американского президента Кевин Хассетт признал, что безработица в США может достичь уровня времен Великой депрессии.

В конце августа президент РФ Владимир Путин также отметил беспрецедентное падение мировой экономике.

«Если вспомнить 2008-2009 годы, то падение мирового ВВП составило 0,1%. В этот раз, по данным экспертов МВФ, Мирового банка, других организаций, будет где-то около 5%. То есть разница колоссальная. Многие сравнивают это с Великой депрессией 30-х годов или даже с послевоенными событиями», – отметил глава государства, добавив, что «в США сокращение ВВП прогнозируется на уровне 9%, а в России – 8,5% или ниже».

Напомним, Великая депрессия началась в 1929 году и длилась около 10 лет. В результате кризиса в индустриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось около 30 млн безработных.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.09.20

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