Турция скоро может объявить об открытии новых месторождений углеводородов в Черном и Средиземном морях

Турция в ближайшее время может объявить об открытии новых месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях. Об этом сообщил в субботу турецкий министр энергетики Фатих Донмез.

«Турция вскоре может объявить об открытии новых месторождений в Черном и Средиземном морях», – цитирует министра агентство «Анадолу».

Он также сообщил, что до конца года в Турцию прибудет плавучая платформа по хранению природного газа, которая была заказана Анкарой два года назад.

«Наша цель очевидна. Мы продолжим поиск, бурение, пока не станем нетто-экспортером (энергоресурсов – ИФ). Мы будем защищать наши права при любых условиях», – сказал министр.

Турция в последнее время активно проводит поиск месторождений в восточной части Средиземного моря, что привело к напряженности в отношениях Анкары с Грецией, Кипром и другими европейскими странами, считающими, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 13.09.20

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