ООН: к 2050 году около 3,2 миллиарда человек столкнутся с нехваткой питьевой воды

К 2050 году около 3,2 миллиарда человек столкнутся с нехваткой питьевой воды, говорится в новом докладе ООН. В результате глобального изменения климата поставки воды будут сокращаться, и число людей, живущих в районах с дефицитом воды, вероятно, вырастет почти на 60 процентов в следующие 30 лет, сообщает The Street Journal.

Ученые предсказывают продолжение рекордного сокращения ледяных массивов. Для некоторых ледников, таких как Гималаи, общая толщина льда продолжает уменьшаться примерно на 35 сантиметров каждый год, начиная с 2012 года. В период с 2016 по 2019 год убыли больше, чем за любой пятилетний период, начиная с 1950 года.

Рекордная потеря объемов ледников приводит к усилению нехватки воды. Отток некоторых ледников в реки, которые обеспечивают десятки миллионов людей важным источником питьевой воды, может достигнуть пика в конце столетия, но затем значительно снизится.

В других местах, таких как Руанда и Вьетнам, в это время будут частые наводнения.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, мы живем в беспрецедентный период. «Климатические изменения не ослабевают: рекордная жара, потеря льда, лесные пожары, наводнения и засухи», – сказал он в интервью Daily Mail.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 14.09.20

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