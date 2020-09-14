В Японии избрали нового премьер-министра

Действующий генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу победил на голосовании по избранию нового председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает ТАСС. Он сменил на этом посту Синдзо Абэ, который ранее объявил об уходе с поста из-за проблем со здоровьем.

За избрание Суги проголосовали 377 из 394 членов ЛДП из числа депутатов парламента, а также 89 из 141 члена партии от 47 японских префектур. Официальное вступление в должность премьер-министра запланировано на завтра, 16 сентября. Оно будет проходить в присутствии совместного заседания обеих палат парламента. На посту он пробудет, как минимум до конца сентября 2021 года, когда закончится срок полномочий подавшего в отставку Абэ. Далее возможно переизбрание.

С приходом Суги на пост премьера японская политика в отношении России не изменится, считает сенатор Олег Морозов. «Японская политика в отношении России имеет две традиционные составляющие: высокий уровень соседского прагматизма, готовность к экономическому сотрудничеству, с одной стороны, и абсолютно тупиковое мышление в вопросе о так называемых «северных территориях», – сказал Морозов в комментарии для РИА «Новости».

Токио, Иван Гридин

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