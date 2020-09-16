В Японии проживает более 80 тысяч человек в возрасте 100 лет и более

Население Японии в возрасте 100 лет и старше впервые превысило отметку в 80 000 человек. Их количество увеличилось на 9176 до 80 450. Об этом сообщает агентство Kyodó со ссылкой на правительственные данные. Япония является третьей по величине экономикой в ​​мире, но из-за низкой рождаемости население быстро стареет и страна постоянно сталкивается с сокращением численности населения.

Количество людей, доживших до 100 лет, непрерывно растет на протяжении последнего полувека.

Женщины составляют 88,2 процента от общего числа долгожителей.

В 1963 году, когда стали отслеживаться многовековые статистические данные, в стране проживало 153 человека в возрасте от 100 лет и старше. В 1981 году их число превысило 1000, а в 1998 году превысило 10 000. Население Японии составляет около 126,5 миллионов человек.

Средняя продолжительность жизни японских женщин в прошлом году составила 87,45 года, а мужчин – 81,41 года. В обоих случаях это был рекордный уровень.

Самая старая женщина в Японии, а также самый старый из ныне живущих людей в мире – 117-летняя Кане Танака из Фукуока. Самому старому мужчине в Японии 110 лет, это Микизо Уэда из префектуры Нара.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 16.09.20

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