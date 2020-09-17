В Канаде водитель сбил девять пешеходов

В Канаде водитель сбил девять человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в Монреале. Автомобилист наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Затем он сбил еще восемь человек уже на другой улице.

По словам полицейских, водитель не разгонялся, но потом выехал на тротуар и начал давить людей. В результате девять человек попали в больницу с различными травмами. Медики заявляют, что угрозы жизни пострадавших нет.

Виновника арестовали. О причинах его поведения не сообщается. Полицейские устанавливают состояние водителя и его автомобиля. Не исключается, что у машины произошла техническая неполадка.

Монреаль, Зоя Осколкова

Монреаль. Другие новости 17.09.20

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