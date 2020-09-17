Израиль призывает паломников, застрявших на белорусско-украинской границе, вернуться домой

В четверг, 17 сентября, Израиль призвал своих паломников-хасидов, которые надеялись принять участие в отмечании еврейского нового года на Украине, но застряли на границе с Беларусью из-за ограничений, связанных с новым коронавирусом, вернуться домой.

«Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам въехать в Украину из Беларуси или Молдовы, мы получили окончательный негативный ответ от украинских властей», – написал министр высшего образования и водоснабжения Израиля Зеев Элькинв своем Твитере. «Я призываю наших граждан вернуться в Израиль», – добавил он.

Напомним, на границе Беларуси и Украины уже несколько дней находятся несколько тысяч хасидов. Среди них также есть дети. Эти люди надеялись попасть в украинский город Умань, чтобы традиционно отметить еврейский новый год у могилы рабби Нахмана, которого они очень почитают. Границы Украины закрыты до 28 сентября в связи с ростом заболеваемостью коронавирусом в стране. Зная этот момент, хасиды все равно отправились в паломничество, но до своей цели так и не добрались.

Отметим, что ситуация на украино-белорусской границе уже привела к легкому скандалу между Минском и Киевом.

Накануне украинский МИД обратился к белорусской стороне с просьбой не пропускать к украинской границе лиц, которым запрещено её пересекать, сообщает «Евроньюс». Тогда госпогранслужба Украины сообщала о сотнях паломников, которые безуспешно пытались попасть в город Умань. Были данные о попытках незаконного пересечения границы. Госпогранслужба ожидала прибытия ещё нескольких тысяч верующих.

Сегодня Киев обвиняет Минск в создании напряжённости на границе. Как говорится в заявлении администрации президента Владимира Зеленского, у закрытых из-за коронавирусной пандемии контрольно-пропускных пунктов собрались до двух тысяч верующих: «Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница якобы открыта. Белорусские власти некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи».

Киев призывает «прекратить создавать дополнительную напряжённость на границе» и не распространять «ложные обнадёживающие паломников заявления».

В ответ на обвинения, связанные с паломниками-хасидами, Минск призвал Киев уважать права человека, права верующих и общепризнанные демократические нормы: «Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле».

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 17.09.20

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