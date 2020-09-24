Британцев намеренно заразят коронавирусом, чтобы испытать вакцину от Covid-19

В Лондоне впервые в мире намечены испытания эффективности вакцины от коронавируса, для которых добровольцев намеренно заразят Covid-19. Об этом пишет газета Financial Times.

Тестирование антиковидной вакцины начнется в январе в специальной клинике в районе Уайтчепел на востоке британской столицы. Участвовать в испытаниях согласились уже 2 тыс. человек. Проведение испытаний должно будет одобрить британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

Добровольцам сделают прививку, а через месяц их заразят вирусом SARS-СоV-2, чтобы оценить эффективность вакцины. Участники испытаний будут находиться под наблюдением врачей, им также будут давать противовирусный препарат, чтобы свести к минимуму риск развития осложнений.

По данным издания, каждому из испытуемых выплатят чуть больше 4 тыс. фунтов стерлингов (около 400 тыс. рублей).

Пока неизвестно, о тестировании какой именно вакцины идет речь. В настоящее время в Великобритании на людях испытываются две вакцины от коронавируса. Первую разработал Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca, а вторую создал Имперский колледж Лондона.

Лондон, Наталья Петрова

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