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Четверг, 24 сентября 2020, 12:15 мск

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Tesla обжалует в суде решение Трампа

Компания Илона Маска по производству электромобилей Tesla обратилась в суд США с требованием отменить пошлины на поставляемые из Китая комплектующие, пишет Bloomberg. Взимать пошлины ранее потребовал президент США Дональд Трамп.

По мнению автопроизводителя, пошлины являются незаконными. Кроме того, Tesla потребовала возместить сумму в объеме уже уплаченных тарифов. К ответу призывают представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Лайтхайзер оказался от комментариев. Напомним, в 2019 году власти США отказали Tesla в отмене пошлины в размере 25% на мониторы из Китая для электромобилей Model 3.

Нью-Йорк, Иван Гридин

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