Мексиканский политик заменила себя фотографией на заседании конгресса

В Мехико член конгресса Валентина Батрес Гуадаррама попалась на жульничестве. Во время онлайн-встречи на платформе Zoom она заменила себя фотографией.

Как сообщает NDTV, заседание городского конгресса проходило удаленно из-за коронавирусных ограничений. В какой-то момент изображение Гуадаррамы стало неподвижным, а на экране периодически появлялась ее рука. Участники встречи записали произошедшее на видео.

«Я думал, вы так внимательно слушаете мою речь, пока не понял, что ваш пристальный взгляд был фотографией», – написал в твиттере заместитель главы Партии демократической революции Хорхе Гавино.

Гуадаррама в свою очередь заявила, что столкнулась с техническими трудностями и случайно поставила свою фотографию в качестве фона рабочего стола.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 24.09.20

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