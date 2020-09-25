Рио-де-Жанейро из-за ковида откладывает карнавал на неопределенный срок

Знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро, который должен был состояться в феврале следующего года, отложен на неопределенный срок из-за пандемии Covid-19. Инфекция очень активно распространяется в Бразилии, поэтому проводить какие-либо массовые мероприятия с большим скоплением людей нецелесообразно, сообщили организаторы фестиваля минувший четверг.

«Мы пришли к выводу, что мероприятие нужно отложить. Мы просто не сможем этого сделать в феврале. У школ самбы не будет времени, финансовых и организационных ресурсов для подготовки к февралю», – заявил журналистам Хорхе Кастанейра, президент Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро (LIESA), которая организует мероприятие.

Объявление LIESA касается только соревнований школ самбы, которые проходят на знаменитом самбодроме в «Чудесном городе». Однако муниципальные власти пока не сообщили, будут ли разрешены другие уличные гуляния.

Карнавал в Рио, напомним, состоит из бесчисленных парадов-«кварталов», которые блуждают в танце по всему городу. Колонны сопровождаются огромным количеством зрителей.

Эти празднования – прежде всего кошмар для эпидемиолога ввиду беспорядочных половых связей и огромной толпы, которую они собирают: ежегодно в них участвуют миллионы людей.

Напомним, что Бразилия занимает второе место в мире по количеству погибших от коронавируса, сегодня речь идет о, порядка, 140 000 человек. Всего в стране было выявлено около 4,7 миллионов человек.

Вспышка на территории латиноамериканского гиганта несколько замедлилась с момента своего пика в июле, но, согласно данным Министерства здравоохранения, за последние две недели в среднем ежедневно регистрировалось 30 000 новых случаев заболевания и 735 новых случаев смерти.

Штат Рио – второй штат Бразилии, наиболее пострадавший от эпидемии, после Сан-Паулу, сообщает газета «Фигаро».

Рио-де-Жанейро, Елена Васильева

Рио-де-Жанейро. Другие новости 25.09.20

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