Гигантскую крысу наградили за разминирование Камбоджи

Гамбийская сумчатая крыса была награждена медалью PDSA Gold Medal. Животное по кличке Магова помогло отыскивать мины в Камбодже. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на благотворительную ветеринарную организацию PDSA.

Семь лет назад крысу обучили находить мины. С тех пор Магова обследовала 141 тысячи квадратных метров и нашла 38 наземных мин и 28 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Грызун вест весит 1,2 килограмма, его рост составляет 70 сантиметров. Габариты крысы позволяют проходить по минам, не активируя их.

Магова находит мины намного быстрее, чем человек. Он может проверить территорию размером с теннисный корт за 30 минут, в то время как человеку с металлоискателем на это понадобится до четырех дней.

Магова стала первой крысой, получившей награду PDSA Gold Medal. До этого медаль получали в основном собаки.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 25.09.20

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