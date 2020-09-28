Саммит G-20 пройдет в ноябре в виртуальном формате

Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа следующий саммит G-20, намеченный на ноябрь 2020 года, состоится виртуально. Хозяйка мероприятия – Саудовская Аравия – будет осуществлять связь гостей мероприятия с помощью видеоконференций. Об этом сообщил сегодня Эр-Рияд.

Напомним, что в связи с пандемией с марта текущего года все встречи в формате G-20 носят виртуальный характер.

«Саммит лидеров G-20 2020 года будет проходить с 21 по 22 ноября под председательством Его Величества короля Салмана бин Абдель Азиза Аль-Сауда», – говорится в заявлении королевства. Саммит «сосредоточится на защите жизней и восстановлении роста», имея в виду, что целью было устранение «уязвимостей, обнаруженных во время пандемии, и создание основ для лучшего будущего».

В преддверии саммита Саудовская Аравия пытается улучшить свой имидж, омраченный обвинениями в нарушениях прав человека. Правозащитные группы призвали государства G-20 оказать давление на Эр-Рияд, поскольку в королевстве усиливаются репрессии против активистов и диссидентов.

Убийство Джамаля Хашогги 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле подорвало репутацию королевства и наследного принца Мухаммеда бин Салмана, которого Турция и правозащитники обвиняют в причастности к убийству этого журналиста, считавшегося критиком режима, сообщает агентство ansa.it.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 28.09.20

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