Воспитателя казнят за попытку отравить группу детского сада

В Китае суд приговорил к смертной казни воспитателя детского сада – женщина пыталась отравить целую группу детей. Яд получили 25 человек, один ребенок умер.

Суд промежуточной инстанции в городе Цзяоцзуо, центральная провинция Хэнань, во вторник признал воспитательницу Ван Юнь виновной в добавлении нитрита натрия в кашу, которую подали ее воспитанникам в марте 2019 года. Нитрит натрия – это химическое вещество, используемое, в частности, для консервирования мяса, но оно может быть токсичным в больших дозах.

Согласно решению суда, г-жа Ван знала, что продукт вреден, но, тем не менее, решила отравить детей, движимая чувством мести, сообщает газета «Фигаро».

Отмечается, что это не первая попытка женщины кого-либо отравить. Ранее она подсыпала яд в еду своего мужа – которому также пыталась отомстить в 2017 году после семейного конфликта.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 29.09.20

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