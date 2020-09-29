В Гондурасе журналиста убили во время прямой трансляции

В Гондурасе неизвестные застрелили журналиста Луиса Альмендареса. Мужчина в этот момент вел прямую трансляцию в Facebook.
Трагедия произошла в городе Комаягуа, сообщает Prensa. 35-летний Альмендарес направлялся в магазин, когда к нему подъехали два человека на мотоцикле и открыли огонь.
Журналиста доставили в больницу с тремя огнестрельными ранениями. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.
Местные правоохранители проводят расследование. Альмендарес был известен тем, что разоблачал взяточников и наркоторговцев.
Тегусигальпа, Зоя Осколкова
Тегусигальпа. Другие новости 29.09.20
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