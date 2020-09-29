Ушел из жизни эмир Кувейта

В США в возрасте 91 года умер эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах, проходивший курс реабилитации после операции, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал аль-Арабийя, который опубликовал заявление кувейтского королевского дворца.

Шейх ранее занимал пост главы МИД Кувейта, и предпринимал активные попытки сближения с Ираком после войны в Персидском заливе в 1990-91 гг. Он выделялся на Ближнем Востоке своим дипломатическим подходом и попытками решить путем переговоров споры между Катаром и другими арабскими государствами.

На должности эмира шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах был утвержден в 2006 году, после того как наследный принц Саад аль-Абдулла ас-Салем ас-Сабах, который должен был встать во главе страны, был отстранен из-за резкого ухудшения здоровья.

Преемником умершего эмира, вероятно, станет его сводный брат – 83-летний шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, который занимает пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

Как отмечается, шейх Наваф Аль-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.

Эль-Кувейт, Светлана Антонова

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