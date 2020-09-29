российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 сентября 2020, 18:02 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Ушел из жизни эмир Кувейта

Фото: Reuters

В США в возрасте 91 года умер эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах, проходивший курс реабилитации после операции, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал аль-Арабийя, который опубликовал заявление кувейтского королевского дворца.

Шейх ранее занимал пост главы МИД Кувейта, и предпринимал активные попытки сближения с Ираком после войны в Персидском заливе в 1990-91 гг. Он выделялся на Ближнем Востоке своим дипломатическим подходом и попытками решить путем переговоров споры между Катаром и другими арабскими государствами.

На должности эмира шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах был утвержден в 2006 году, после того как наследный принц Саад аль-Абдулла ас-Салем ас-Сабах, который должен был встать во главе страны, был отстранен из-за резкого ухудшения здоровья.

Преемником умершего эмира, вероятно, станет его сводный брат – 83-летний шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, который занимает пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией.

Как отмечается, шейх Наваф Аль-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.

Эль-Кувейт, Светлана Антонова

Эль-Кувейт. Другие новости 29.09.20

Украинский дипломат призвал открыто поддержать Азербайджан в войне против Армении. / Босния и Герцеговина готова к вступлению в балканский «мини-Шенген». / На Стамбул обрушился сильный ливень с крупным градом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

В Иордании прогремел взрыв на складе боеприпасов

Россия готовит возобновление рейсов в семь стран

СКР возбудил дело по факту гибели российского генерала в Сирии

США нанесли авиаудар по блокпосту правительственной армии Сирии

Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 78 человек, тысячи пострадали

Российская авиация ударила по турецким исламистам в Сирии

Войска Сирии задержали попавшую на минное поле группу боевиков

Россия предложила свой проект резолюции СБ ООН о помощи Сирии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, Ближний Восток,