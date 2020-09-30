Военные США потеряли самолет во время заправки в воздухе

Истребитель F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США потерпел крушение во время дозаправки в воздухе. Пилот катапультировался. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на официальные заявления американских военных ведомств.

Инцидент произошел над штатом Калифорния. Истребитель задел летающий танкер, в результате пилот потерял управление, самолет разбился.

Летчик катапультировался и получил легкие травмы. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Самолет-заправщик аварийно сел в поле рядом с аэропортом. Никто из экипажа танкера не пострадал.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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