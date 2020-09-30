Четыре американских космонавта примут участие в выборах президента США с МКС

Четыре американских астронавта, которые скоро полетят на Международную космическую станцию ​​(МКС), проголосуют оттуда на президентских выборах 3 ноября.

«Мы все планируем голосовать из космоса», – рассказал Шеннон Уокер, который через неделю полетит на МКС вместе с двумя другими американцами и японцем на борту ракеты SpaceX.

«НАСА очень хорошо работает с различными избирательными органами», – добавил космонавт.

Другая американка, Кейт Рубинс, которая полетит на МКС на российской ракете в середине октября, заявила на прошлой неделе, что она тоже будет голосовать с МКС, отправив бюллетень по почте, – так же будут голосовать и многие другие американцы, этот вариант волеизъявления появился у них в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Правила голосования в Соединенных Штатах варьируются от штата к штату и часто от округа к округу, но в Техасе, где проживают американские астронавты, в 1997 году был принят закон, прямо предусматривающий процедура голосования из космоса. С 2000 года на МКС постоянно проживают американцы и русские, которые обычно остаются там на полгода.

Избирательные органы в районе Хьюстона, где расположен Космический центр Джонсона, создали электронные зашифрованные бюллетени, которые отправляются астронавтам через НАСА. По электронной почте астронавты также получают уникальные идентификаторы, позволяющие им получить доступ к бюллетеню, заполнить его и отправить обратно на Землю властям округа. Процедура практически такая же, как и для других американцев, голосующих по почте, с одним существенным отличием: адрес, заполняемый командой, – низкая околоземная орбита.

Хьюстон, Елена Васильева

Хьюстон. Другие новости 30.09.20

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