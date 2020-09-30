В Париже в запертом подвале нашли 500 тысяч евро в чемодане

В Париже наследница обнаружила чемодан с полумиллионом евро в доме своей матери. Полиция считает, что находка может быть связана с делом об отмывании денег.

50-летняя женщина унаследовала квартиру в здании в седьмом округе Парижа и решила ее продать. Она обратилась в агентство недвижимости с просьбой провести оценку. Риэлторы обнаружили в подвале дома запертую дверь.

В подъезде разметили объявление с просьбой к собственнику, открыть подал, однако никто не откликнулся. Тогда было принято решение дверь взломать. В комнате обнаружили чемодан, в котором находились деньги номиналом 500, 100 и 50 евро. Об этом сообщили в полицию, пишет Le Parisien.

Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело, к расследованию подключилось отделение французской полиции, специализирующееся на отмывании денег.

Париж, Зоя Осколкова

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