В Лондоне заявили о максимальной мощи Российской армии

Российские вооруженные силы на сегодняшний день наиболее боеспособны со времен окончания холодной войны. К таким выводам пришли авторы доклада «Оценка российской модернизации вооруженных сил» из лондонского Международного института стратегических исследований, пишет Bloomberg.

По оценкам экспертов, современная российская армия оснащена отличной техникой, а военнослужащие подготовлены значительно лучше. «Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него», – указано в докладе.

По оценкам авторов доклада, Россия приступила к модернизации вооруженных сил после поражения в грузино-осетинском конфликте 2008 года. К заслугам Москвы относят модернизацию ядерного вооружения, создание Воздушно-космических сил, а также обновление наземной техники и кораблей.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 01.10.20

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