Технический сбой стал причиной полной остановки торгов на Токийской бирже

Токийская фондовая биржа после технического сбоя объявила о приостановке торгов до конца дня, указано на официальном сайте организации. При этом специалисты не дают оценок, сколько времени потребуется на устранение проблемы. «Мы приостанавливаем торговлю всеми акциями до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены», – заявило руководство биржи.

Владеющая биржей компания Japan Exchange Group отмечает, что биржа не смогла работать из-за сбоев в доставке рыночной информации. Ввиду этого биржи в Нагое, Фукуоке и Саппоро также не смогли вести торги и остановили работу. В обычном режиме смогла работать лишь биржа в Осаке – торговля фьючерсами на ней обрабатывается отдельной системой, передает Kyodo.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 01.10.20

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