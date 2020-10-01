Польское СМИ предрекло бюджетный крах из-за подписанного соглашения с США

Обязательства Польши по размещению дополнительного военного контингента США на своей территории приведут к многомиллиардным тратам. Как отмечает Newsweek Polska, при подписании документа власти не посмотрели на условия, в итоге бюджет страны треснет.

Автор публикации отмечает, что когда 15 августа в Варшаву прибыл глава Госдепа США Майк Помпео для подписания договора об усиленном военном сотрудничестве, он настоял на увеличении американского присутствия в Польше. В частности, к уже находящимся 4,5 тысячам военных добавится еще тысяча. Автор статьи отмечает, что при подписании договора власти Польши не обратили внимание на то, какие обязательства в связи с этим берет на себя страна.

Как оказалось, армия США получит доступ к объектам и участкам более чем в 20 населенных пунктах. Все расходы лягут на поляков. В частности, Польша оплатит строительство, переустройство и ремонт мест размещения американских солдат и офицеров, а также возьмет на себя все расходы по текущему обслуживанию. Также на плечи польских налогоплательщиков лягут расходы по размещению и питанию американских военных, оплата клининговых служб и всех коммунальных расходов, а также охраны.

Примечательно, что и 75% оплаты за топливо, в том числе авиационное, ляжет на плечи поляков. Кроме того, американцам позволят бесплатно пользоваться железнодорожными перевозками и аэродромами. Их освободят от навигационных и других сборов, связанных с обслуживанием воздушных судов (в том числе за посадку и стоянку).

Договор также предполагает расширение требований со стороны США. Так, например, Варшава обязана одобрить «срочные оперативные потребности вооруженных сил США». Американцы также получили право безвозмездно пользоваться не только госсобственностью, но и на временной основе муниципальной и даже частной. Военнослужащие США освобождены от уплаты штрафов и иных взысканий. Польша отказалась также от приоритета национальной юрисдикции в уголовных делах.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 01.10.20

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