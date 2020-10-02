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Пятница, 2 октября 2020, 09:10 мск

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Живущие в США русские просят убрать предвыборный баннер в Нью-Йорке

Фото: Reuters

Русские американцы были возмущены содержанием предвыборного баннера. Компанию просят убрать провокационный плакат.

На здании Manhattan Mini Storage появился баннер, на котором написано: «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». По мнению Конгресса русских американцев (CRA), в лозунге явно присутствует этническая дискриминация, которая затрагивает русскоязычных жителей США, пояснила РИА «Новости» глава организации Наталья Сабельник

По всей видимости, авторы надписи подразумевали якобы имевшее место вмешательство властей России в американские выборы. CRA отправила письмо с просьбой демонтировать баннер.

Первые обвинения во вмешательстве в американские выборы прозвучали в адрес России в 2016 году после того, как победу одержал Дональд Трамп. Москва отвергает подобные заявления и указывает на отсутствие каких-либо доказательств влияния российских властей на итоги президентских выборов в США.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 02.10.20

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