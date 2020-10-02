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Пятница, 2 октября 2020, 09:50 мск

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Мощь подводного флота РФ встревожила американцев

Фото: Минобороны РФ

США потеряли недосягаемость из-за модернизации российского подводного флота, заявил командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл. «Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах», – приводит его слова Business Insider.

Издание отмечает, что на сегодняшний день у России меньше подлодок, чем было во времена СССР, однако они современные, бесшумные, с продолжительной автономностью и способны атаковать цели на суше. Директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен напомнил, что Россия продемонстрировала возможности своих крылатых ракет «Калибр», ударив с подлодок по целям в Сирии. В связи с этим, считает он, США следует как можно скорее подготовиться. По его словам, такой потенциал может стать решающим в ходе возможной войны.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.10.20

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