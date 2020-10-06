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Вторник, 6 октября 2020, 10:34 мск

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Главный инфекционист заявил о риске ухудшения здоровья Трампа

Фото: Reuters

Состояние президента Дональда Трампа, заразившегося коронавирусной инфекцией нового типа может усугубиться, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Он пояснил, что иногда хорошее состояние пациента или даже его улучшение, может резко смениться значительным ухудшением. В связи с этим он рекомендовал лечащим главу государства врачам быть готовыми к такому развитию событий. «Встречаются случаи, когда через пять-девять дней у людей происходит реверсия. Врачам президента стоит быть готовыми и к такому возможному варианту», – сказал Фаучи в эфире CNN.

Он также отметил, что Трамп «выглядел очень хорошо», когда вернулся в Белый дом. О том, что Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом глава государства сообщил в своем Twitter в пятницу, 2 октября. Медики настояли на госпитализации президента в медицинский центр имени Уолтера Рида. 5 октября лечащий Трампа врач Шон Конли позволил американскому лидеру покинуть медучреждение, чтобы вернуться на самоизоляцию в Белый дом. Врачи также не исключали скорую выписку президента.

После возвращения в резиденцию Дональд Трамп записал обращение к американцам, призвав их не бояться пандемии коронавирусной инфекции нового типа и не позволять Covid-19 распоряжаться их жизнями.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.10.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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