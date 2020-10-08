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Четверг, 8 октября 2020, 09:06 мск

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Виновного в гибели Флойда экс-полицейского отпустили на свободу до суда

Экс-офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиненный в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы, сообщает Fox News со ссылкой на департамент исправительных учреждений Миннесоты. По данным офиса шерифа округа Хеннепин, Шовин внес залог в размере $1 млн.

Суд над Шовином должен состояться 8 марта 2021 года. Отмечается, что бывшему полицейскому запрещено покидать территорию Миннесоты без письменного разрешения суда, иметь какие-либо контакты с семьей Флойда и приобретать огнестрельное оружие и патроны. Адвокаты семьи Флойда раскритиковали решение об освобождении Шовина.

По данным телеканала, трех других полицейских, участвовавших в смертельном задержании Флойда, обвиняют в пособничестве и подстрекательстве. Они внесли залог по $750 тыс. каждый и ожидают суда на свободе.

Как писал Новый День» минувшим летом во многих городах США прошли демонстрации против насилия со стороны полиции и расизма, которые иногда выливались в погромы и мародерство. Акции протеста были спровоцированы гибелью в мае этого года чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Патруль задержал его и применил удушающий прием, который привел к гибели чернокожего американца.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.10.20

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