Виновного в гибели Флойда экс-полицейского отпустили на свободу до суда

Экс-офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиненный в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы, сообщает Fox News со ссылкой на департамент исправительных учреждений Миннесоты. По данным офиса шерифа округа Хеннепин, Шовин внес залог в размере $1 млн.

Суд над Шовином должен состояться 8 марта 2021 года. Отмечается, что бывшему полицейскому запрещено покидать территорию Миннесоты без письменного разрешения суда, иметь какие-либо контакты с семьей Флойда и приобретать огнестрельное оружие и патроны. Адвокаты семьи Флойда раскритиковали решение об освобождении Шовина.

По данным телеканала, трех других полицейских, участвовавших в смертельном задержании Флойда, обвиняют в пособничестве и подстрекательстве. Они внесли залог по $750 тыс. каждый и ожидают суда на свободе.

Как писал Новый День» минувшим летом во многих городах США прошли демонстрации против насилия со стороны полиции и расизма, которые иногда выливались в погромы и мародерство. Акции протеста были спровоцированы гибелью в мае этого года чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Патруль задержал его и применил удушающий прием, который привел к гибели чернокожего американца.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.10.20

Никакого намёка на членство: в Киеве констатировали провал Зеленского на саммите ЕС-Украина. / ЕС намерен улучшить экологию в Европе за счёт деиндустриализации Украины. / Ненависть к России сильнее: Украина пошла против Запада, встав на сторону Азербайджана. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»