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Четверг, 8 октября 2020, 11:13 мск

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НАТО ведет широкомасштабные поиски российской подлодки в Средиземноморье

Фото: Минобороны РФ

Американская авиация вторые сутки совершает попытки обнаружить российскую субмарину у побережья Кипра. Внимание НАТО было приковано к российским военным учениям у берегов Сирии. Когда они закончились, одна из подлодок пропала из поля зрения специалистов Североатлантического альянса.

В итоге американские военные вторые сутки не оставляют попытки обнаружить ее у южных берегов Кипра, однако, безуспешно. В Сети появились фотографии, на которых видно, что вертолеты и противолодочный самолет проводят мониторинг акватории. Впрочем, данные мероприятия носят разведывательный и учебный характер, так как российский флот находится в Средиземном море на законных основаниях.

Предположительно, Вашингтон обеспокоен присутствием российской субмарины, вооруженной крылатыми ракетами, ввиду отправки кораблей НАТО на Кипр, передает Avia.pro.

Москва, Иван Гридин

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