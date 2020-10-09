Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация ООН

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2020 году стала Всемирная продовольственная программа (World Food Programme (WFP) – гуманитарная организация ООН, обеспечивающая питанием голодающих. Такое решение принял Нобелевский комитет.

«Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира за 2020 год Всемирной продовольственной программе (ВПП) за ее усилия по борьбе с голодом, за ее вклад в улучшение условий для мира в затронутых конфликтами районах и за то, что она выступает в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода в качестве оружия войны и конфликтов», – говорится в сообщении комитета.

Деятельность Всемирной продовольственной программы на благо человечества – это то, что все государства мира должны поддерживать, подчеркнули в Нобелевском комитете.

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 09.10.20

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