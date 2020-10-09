Швейцария повторно ввела обязательный карантин для россиян

Швейцария повторно включила Россию в список стран, которые представляют повышенный риск заражения Covid-19, и обязала граждан РФ проходить обязательный 10-дневный карантин.

Обновленный перечень «опасных» стран опубликован 9 октября на сайте Федерального управления здравоохранения Швейцарии. Решение по России и еще по пяти странам – Словакии, Грузии, Иордании, Канаде и Иране – вступит в силу в понедельник 12 октября.

Всего в списке значится более 60 государств и регионов. Всем людям, прибывающим из них, включая граждан Швейцарии, предписано проходить обязательный карантин в течение 10 дней. За игнорирование этого требования предусмотрен штраф в размере 10 тысяч франков (почти 11 тысяч долларов США).

Напомним, Россия была исключена из «карантинного» списка Швейцарии 8 августа из-за улучшения ситуации с коронавирусом. В середине августа страны возобновили прямое авиасообщение. Перелеты выполняются раз в неделю. В начале сентября кабмин РФ принял решение об увеличении частоты рейсов в Швейцарию – до четырех в неделю: два рейса в Женеву и два рейса в Цюрих. Надо отметить, что посещать Швейцарию могут только граждане, имеющие вид на жительство.

Москва, Наталья Петрова

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