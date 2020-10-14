В МИД ответили на заявление США по СНВ-3

США выдают желаемое за действительное, говоря о достижении «принципиального» и «джентльменского» соглашения с Россией по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), который предусматривает сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в ответ на высказывание спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Ранее Биллингсли заявил, что США готовы продлить ДСНВ, если Москва и Вашингтон заморозят ядерные арсеналы. Также он высказал надежду, что это «джентльменское соглашение» одобрит российский парламент. Спецпосланник также объявил, что Вашингтон достиг «принципиального» соглашения с Москвой и готов к сделке «уже завтра».

«Вашингтон выдает желаемое за действительное. Им надо внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках. Там все сказано», – приводит слова Рябкова «Интерфакс». Кроме того, замминистра назвал неприемлемым для России предложение США о заморозке тактических вооружений России из-за ядерной сделки.

Как писал «Новый День», о том, что тема заключения договора о стратегических наступательных вооружениях с США является приоритетной для России, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Издание Axios со ссылкой на источник сообщило о намерении американского лидера Дональда Трампа заключить соответствующее соглашение с Москвой до президентских выборов в США, которые намечены на 3 ноября.

Напомним, что в середине сентября Москва заявила, что не готова продлить соглашение о стратегических наступательных вооружениях на условиях, выдвинутых Вашингтоном. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее Биллингсли охарактеризовал условия США по Договору СНВ «хорошим предложением». «Мы сделали России хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности и приведет к большей прозрачности», – сказал он. Сергей Рябков в свою очередь назвал предложения США ультиматумом.

В июле Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем. Он назвал эти ракеты «летающим Чернобылем» и «системами Судного дня», так как, по его данным, создают значительный радиоактивный выброс во время полета.

Россия и США ведут переговоры о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (ДСНВ), действие которого истекает в 2021 году. Вашингтон также настаивает на участии в договоре Пекина, однако власти Поднебесной заявили, что подпишут документ лишь при условии сокращения ядерного арсенала США до размеров китайского.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.20

Министры Турции и Швеции поссорились перед журналистами. / Зеленский в Лондоне два часа обсуждал с британской разведкой Путина и Медведчука. / Украина и Турция подпишут военный пакт «об обеспечении безопасности в Черноморско-Азовском регионе». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»