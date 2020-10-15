Байден готов продлить СНВ-3 на условиях России в случае победы на выборах

Главный соперник действующего главы США Дональда Трампа на грядущих президентских выборах кандидат от демократов Джо Байден заявил, что в случае своей победы готов незамедлительно подписать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в случае победы Байдена на выборах, Россия с большой вероятностью получит то, что хочет, а именно продление договора без дополнительных условий, который сейчас навязывает Вашингтон.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в ответ на высказывание спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли заявил, что США выдают желаемое за действительное, говоря о достижении «принципиального» и «джентльменского» соглашения с Россией по СНВ-3.

Ранее Биллингсли заявил, что США готовы продлить ДСНВ, если Москва и Вашингтон заморозят ядерные арсеналы. Также он высказал надежду, что это «джентльменское соглашение» одобрит российский парламент. Спецпосланник также объявил, что Вашингтон достиг «принципиального» соглашения с Москвой и готов к сделке «уже завтра».

«Вашингтон выдает желаемое за действительное. Им надо внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках. Там все сказано», – сказал Рябков. Кроме того, замминистра назвал неприемлемым для России предложение США о заморозке тактических вооружений России из-за ядерной сделки.

Как писал «Новый День», о том, что тема заключения договора о стратегических наступательных вооружениях с США является приоритетной для России, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и США ведут переговоры о продлении ДСНВ, действие которого истекает в 2021 году. Вашингтон также настаивает на участии в договоре Пекина, однако власти Поднебесной заявили, что подпишут документ лишь при условии сокращения ядерного арсенала США до размеров китайского.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.10.20

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