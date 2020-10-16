Депутаты Швеции потребовали запретить учения НАТО на территории страны

В парламенте Швеции призвали запретить учения НАТО на территории страны. Об этом говорится в Стратегии для Арктического региона. Ее на рассмотрение парламента представила группа депутатов от Левой партии во главе с Хоканом Свеннелингом. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Депутаты считают, что Швеция должна отказаться от участия в маневрах Североатлантического альянса, поскольку это подрывает принцип неприсоединения страны к военным объединениям. По мнению парламентариев, военные учения способствуют росту напряжённости в регионе, а нестабильные отношения в области политики безопасности между НАТО и Россией «могут иметь губительные последствия».

Авторы документа считают необходимым избрать путь «разоружения и развития сотрудничества» с партнёрами по региону на таких площадках, как Арктический совет, Совет Баренцева региона и Совет государств Балтийского моря.

Ранее член оппозиционной Умеренной коалиционной партии Швеции Эдвард Ридль заявил, что правительству следует подумать о вступлении Стокгольма в НАТО, так как Швеция «находится в очень серьёзном положении» из-за укрепления военного потенциала России.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 16.10.20

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